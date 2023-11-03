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«Он причинял боль, какой я никогда не знала»: Бывшая невеста Мэттью Перри рассказала об отношениях с ним

3 ноября
2023 год

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3 ноября 2023
Молли Гурвиц, бывшая невеста Мэттью Перри, скончавшегося в субботу, опубликовала пост, посвящённый актёру. В нём 32-летняя Гурвиц рассказала об отношениях со звездой сериала «Друзья» и почтила его память.

«Он причинял боль, какой я никогда не знала»: Бывшая невеста Мэттью Перри рассказала об отношениях с ним

«Ему бы понравилось, что весь мир говорит о том, каким талантливым он был. И он действительно был очень талантлив. Нас объединяли взаимное уважение и чувство юмора. Находиться рядом с ним, когда он заново открывал для себя свой талант, было волшебно. Хотя я любила его глубже, чем могла себе представить, он был сложным, и он причинял такую боль, какой я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня большего влияния, чем Мэттью Лэнгфорд Перри. Я испытываю огромную благодарность за это, за всё, чему я научилась в наших отношениях. Я бы хотела упомянуть Al Anon (всемирное братство, которое предлагает программу выздоровления для семей и друзей алкоголиков). Мэтти, я чувствую облегчение от того, что ты обрёл покой», — написала она.

Молли Гурвиц и Мэттью Перри начали встречаться в 2018 году, а через два года обручились. Однако в июне 2021 года пара разорвала помолвку после того, как Перри был уличён в использовании приложения для знакомств, где он якобы соблазнял 19-летнюю девушку.
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