Группа «Винтаж» выпустила трек к премьере сериала «Госпожа»

Сериал «Госпожа» об освобождении от подавленных эмоций и травм прошлого вдохновил Анну Плетнёву, солистку группы «Винтаж», на создание одноимённого трека, а команду онлайн-кинотеатра Иви – специального ролика. В него заложили мощный социальный подтекст — с помощью ролевых игр девушки избавляются от установок, навязанных обществом: «должна», «молчи», «смирись», «сама виновата» и других.
фото: Кадр со съёмок сериала «Госпожа»
Уже сегодня все серии «Госпожи» доступны на Иви, а песню можно послушать на основных музыкальных платформах.
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