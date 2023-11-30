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Группа «Винтаж» выпустила трек к премьере сериала «Госпожа»

30 ноября
2023 год

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30 ноября 2023
Сериал «Госпожа» об освобождении от подавленных эмоций и травм прошлого вдохновил Анну Плетнёву, солистку группы «Винтаж», на создание одноимённого трека, а команду онлайн-кинотеатра Иви – специального ролика. В него заложили мощный социальный подтекст — с помощью ролевых игр девушки избавляются от установок, навязанных обществом: «должна», «молчи», «смирись», «сама виновата» и других.

Группа «Винтаж» выпустила трек к премьере сериала «Госпожа»
фото: Кадр со съёмок сериала «Госпожа»

Уже сегодня все серии «Госпожи» доступны на Иви, а песню можно послушать на основных музыкальных платформах.

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Группа «Винтаж» выпустила трек к премьере сериала «Госпожа» фотографии
Группа «Винтаж» выпустила трек к премьере сериала «Госпожа» фотографии
Группа «Винтаж» выпустила трек к премьере сериала «Госпожа» фотографии
Группа «Винтаж» выпустила трек к премьере сериала «Госпожа» фотографии
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