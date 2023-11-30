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Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз

30 ноября
2023 год

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30 ноября 2023
Светская хроника постепенно начинает пополняться отчётами с новогодних ивентов и праздничных премьер. Самое время подвести итоги и вспомнить мероприятия, отгремевшие за последний месяц осени.

26 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ фильма «Королевство зверей» Тома Кайе. Показ, организованный кинопрокатной компанией A-One совместно с Russian World Vision, посетили Анар, Соня Аржаных, Васса Бокова, Татьяна Струженкова, Михаил Гурай и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Анар

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Софья Аржаных

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Васса Бокова

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Татьяна Струженкова

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Михаил Гурай

27 ноября в столичном ресторане THE TOY прошёл ежегодный «Снежный коктейль» модного дома YANA, организованный основательницей бренда Яной Расковаловой. Мероприятие посетили Ида Галич, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Александра Ребенок, Наталья Ионова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Ида Галич

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Александра Ребенок

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Наталья Ионова с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Яна Расковалова и Филипп Киркоров

22 ноября в «Художественном» прошла премьера документального сериала «Тонкий вкус», на которой собрались Ирена Понарошку, Снежана Самохина, Сергей Шакуров и Марика Кравцова.

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Ирена Понарошку

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Снежана Самохина

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Сергей Шакуров

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Марика Кравцова

15 ноября состоялась закрытая презентация коллекции ювелирных изделий российского бренда GODSFORGE. Первыми линейку под названием «Звёзды» оценили Дарья Мороз и Марина Зудина.

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Дарья Мороз

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Марина Зудина

А на иммерсивном шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал» по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана встретились Лиза Шакира, Артём Ткаченко, Гавриил Гордеев и Александр Ревва.

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Лиза Шакира

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Артем Ткаченко с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Гавриил Гордеев с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Александр Ревва с дочерью

В рамках SEASONS FASHION WEEK прошёл показ Estelle Adony и Colette Adony, который посетили Лиза Моряк, Катерина Шпица, Мария Шумакова, Женя Малахова и Яна Крайнова.

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Лиза Моряк

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Мария Шумакова

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Женя Малахова

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Яна Крайнова

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Снежана Самохина

29 ноября «Сноб» объявил лауреатов 12-й ежегодной премии «Сделано в России», на красной ковровой дорожке которой появились Анар, Лянка Грыу, Рената Пиотровски, Марк Тишман и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Лянка Грыу

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Анар

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Рената Пиотровски

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Марк Тишман

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
фото: Любовь Хацкевич
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Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз фотографии
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