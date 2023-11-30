Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз

Светская хроника постепенно начинает пополняться отчётами с новогодних ивентов и праздничных премьер. Самое время подвести итоги и вспомнить мероприятия, отгремевшие за последний месяц осени.
26 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ фильма «Королевство зверей» Тома Кайе
. Показ, организованный кинопрокатной компанией A-One совместно с Russian World Vision, посетили Анар
, Соня Аржаных
, Васса Бокова
, Татьяна Струженкова
, Михаил Гурай
и многие другие.
фото: Анар
фото: Софья Аржаных
фото: Васса Бокова
фото: Татьяна Струженкова
фото: Михаил Гурай
27 ноября в столичном ресторане THE TOY прошёл ежегодный «Снежный коктейль» модного дома YANA, организованный основательницей бренда Яной Расковаловой
. Мероприятие посетили Ида Галич
, Ксения Собчак
, Филипп Киркоров
, Александра Ребенок
, Наталья Ионова
и другие.
фото: Ксения Собчак
фото: Ида Галич
фото: Александра Ребенок
фото: Наталья Ионова с дочерью
фото: Яна Расковалова и Филипп Киркоров
22 ноября в «Художественном» прошла премьера документального сериала «Тонкий вкус»
, на которой собрались Ирена Понарошку
, Снежана Самохина
, Сергей Шакуров
и Марика Кравцова
.
фото: Ирена Понарошку
фото: Снежана Самохина
фото: Сергей Шакуров
фото: Марика Кравцова
15 ноября состоялась закрытая презентация коллекции ювелирных изделий российского бренда GODSFORGE. Первыми линейку под названием «Звёзды» оценили Дарья Мороз
и Марина Зудина
.
фото: Дарья Мороз
фото: Марина Зудина
А на иммерсивном шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал» по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана встретились Лиза Шакира
, Артём Ткаченко
, Гавриил Гордеев
и Александр Ревва
.
фото: Лиза Шакира
фото: Артем Ткаченко с детьми
фото: Гавриил Гордеев с сыном
фото: Александр Ревва с дочерью
В рамках SEASONS FASHION WEEK прошёл показ Estelle Adony и Colette Adony, который посетили Лиза Моряк
, Катерина Шпица
, Мария Шумакова
, Женя Малахова
и Яна Крайнова
.
фото: Лиза Моряк
фото: Катерина Шпица
фото: Мария Шумакова
фото: Женя Малахова
фото: Яна Крайнова
фото: Снежана Самохина
29 ноября «Сноб» объявил лауреатов 12-й ежегодной премии «Сделано в России», на красной ковровой дорожке которой появились Анар
, Лянка Грыу
, Рената Пиотровски
, Марк Тишман
и другие.
фото: Лянка Грыу
фото: Анар
фото: Рената Пиотровски
фото: Марк Тишман фото: Любовь Хацкевич
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