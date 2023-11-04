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«Проблемой была я»: Джессика Симпсон рассказала об алкогольной зависимости

4 ноября
2023 год

Лайфстайл >>
4 ноября 2023
Джессика Симпсон опубликовала пост, в котором рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью, а также поделилась фотографиями, сделанными до отказа от алкоголя. На данный момент актриса не пьёт уже шесть лет.

«Проблемой была я»: Джессика Симпсон рассказала об алкогольной зависимости
фото: Фото «до» и «после»

«Этот человек ранним утром 1 ноября 2017 года — неузнаваемая версия меня. Мне нужно было так много в себе открыть и изучить. Я знала, что в этот самый момент я позволю себе вернуть свой свет, одержать победу в своей внутренней борьбе за самоуважение и бросить вызов этому миру с пронзительной ясностью», – подписала фотографию актриса.

По её словам, главными причинами пристрастия к спиртным напиткам были низкая самооценка и проблемы в личной жизни: «Алкогольная зависимость не была проблемой. Проблемой была я. Я не любила себя. Я не уважала свою силу». Спустя четыре года Джессике удалось «смириться со страхами» и овладеть «душевной смелостью».
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«Проблемой была я»: Джессика Симпсон рассказала об алкогольной зависимости фотографии
«Проблемой была я»: Джессика Симпсон рассказала об алкогольной зависимости фотографии
«Проблемой была я»: Джессика Симпсон рассказала об алкогольной зависимости фотографии
«Проблемой была я»: Джессика Симпсон рассказала об алкогольной зависимости фотографии
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