«Проблемой была я»: Джессика Симпсон рассказала об алкогольной зависимости

Джессика Симпсон опубликовала пост, в котором рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью, а также поделилась фотографиями, сделанными до отказа от алкоголя. На данный момент актриса не пьёт уже шесть лет.
фото: Фото «до» и «после»
«Этот человек ранним утром 1 ноября 2017 года — неузнаваемая версия меня. Мне нужно было так много в себе открыть и изучить. Я знала, что в этот самый момент я позволю себе вернуть свой свет, одержать победу в своей внутренней борьбе за самоуважение и бросить вызов этому миру с пронзительной ясностью», – подписала фотографию актриса.
По её словам, главными причинами пристрастия к спиртным напиткам были низкая самооценка и проблемы в личной жизни: «Алкогольная зависимость не была проблемой. Проблемой была я. Я не любила себя. Я не уважала свою силу». Спустя четыре года Джессике удалось «смириться со страхами» и овладеть «душевной смелостью».
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