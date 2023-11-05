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Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган

5 ноября
2023 год

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5 ноября 2023

2 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера романтической кинофантазии «Год рождения» о том, как самые смелые и утопические идеи однажды могут стать реальностью. Первыми картину посмотрели Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова, Анастасия Талызина, Игорь Волошин, Эльдар Калимулин, Максим Виторган, Анастасия Резник, Мила Ершова, Марк Эйдельштейн, Лиза Ищенко и многие другие.

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Любовь Аксёнова

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Ольга Сутулова

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Карина Смолова

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Анастасия Талызина

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Игорь Волошин

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Эльдар Калимулин с супругой

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Максим Виторган

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Анастасия Резник

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Мила Ершова

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Марк Эйдельштейн

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Лиза Ищенко

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Анна Банщикова

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Марина Доможирова

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Роман Евдокимов

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Кирилл Кяро

Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган
фото: Алексей Учитель
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Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган фотографии
Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган фотографии
Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган фотографии
Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган фотографии
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