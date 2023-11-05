Чудеса в Металлогорске: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова и Максим Виторган

«Человек ниоткуда»: Мой адрес не дом и не улица
Александр Метелкин путешествует из прошлого в будущее
2 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера романтической кинофантазии «Год рождения» о том, как самые смелые и утопические идеи однажды могут стать реальностью. Первыми картину посмотрели Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова, Анастасия Талызина, Игорь Волошин, Эльдар Калимулин, Максим Виторган, Анастасия Резник, Мила Ершова, Марк Эйдельштейн, Лиза Ищенко и многие другие.
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