Мэттью Перри посмертно получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

«Он причинял боль, какой я никогда не знала»: Бывшая невеста Мэттью Перри рассказала об отношениях с ним
Молли Гурвиц чувствует облегчение от того, что актёр обрёл покой
Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в сериале «Друзья», может стать одним из обладателей звезды на голливудской «Аллее славы». Торговая палата Голливуда сообщила изданию TMZ, что хотела бы почтить память покойного актёра и провести посмертную церемонию. Для этого необходимо положительное решение членов его семьи.
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