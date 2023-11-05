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Мэттью Перри посмертно получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

5 ноября
2023 год

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5 ноября 2023

Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в сериале «Друзья», может стать одним из обладателей звезды на голливудской «Аллее славы». Торговая палата Голливуда сообщила изданию TMZ, что хотела бы почтить память покойного актёра и провести посмертную церемонию. Для этого необходимо положительное решение членов его семьи.

Мэттью Перри посмертно получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Кроме того, они должны будут пригласить не менее 60 гостей на церемонию и внести спонсорский взнос в размере 75 тысяч долларов. Почётную звезду могут разместить рядом с коллегами Мэттью по ситкому «Друзья» Кортни Кокс и Дженнифер Энистон. Перри мог получить именную звезду ещё в 2013 году, однако церемония так и не состоялась.
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Мэттью Перри посмертно получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
Мэттью Перри посмертно получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
Мэттью Перри посмертно получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
Мэттью Перри посмертно получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
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