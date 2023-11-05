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Расселла Брэнда обвинили в изнасиловании

5 ноября
2023 год

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5 ноября 2023
Расселла Брэнда обвинила в изнасиловании женщина, решившая не разглашать своего имени. Ранее против актёра выдвинули обвинения ещё четыре женщины.

Расселла Брэнда обвинили в изнасиловании

Предполагаемая жертва заявила о насилии со стороны Брэнда, случившемся в 2010 году во время съёмок фильма «Артур. Идеальный миллионер», в котором она играла в массовке. По её словам, в нетрезвом состоянии Брэнд обнажился перед ней и всей съёмочной группой, а затем последовал за ней в уборную и там изнасиловал. Женщина отметила, что в это время за дверью стоял кто-то из членов команды. Она подала на актёра в суд и теперь требует компенсации морального и материального ущерба в связи с нанесённой ей психологической травмой.

Впервые обвинения в изнасилованиях против Расселла Брэнда прозвучали в сентябре этого года от четырёх разных женщин в совместном материале The Sunday Times, The Times и британской документальной передачи Dispatches на общественном телеканале Channel 4. На фоне скандала с Channel 4 убрали все передачи с Брэндом, а YouTube приостановил монетизацию канала комика.
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Расселла Брэнда обвинили в изнасиловании фотографии
Расселла Брэнда обвинили в изнасиловании фотографии
Расселла Брэнда обвинили в изнасиловании фотографии
Расселла Брэнда обвинили в изнасиловании фотографии
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