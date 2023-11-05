«Меня увлекает всё, связанное с рыцарством»: Артур Сопельник рассказал о своих хобби

Вчера в онлайн-кинотеатре START вышел сериал «Абрек», в котором главную роль исполнил Артур Сопельник. В интервью, приуроченном к выходу проекту, актёр рассказал о том, как любит проводить свободное время.
«У меня с детства тяга ко всему спортивному. Я занимаюсь страйкболом, постоянно выезжаю в леса, бегаю с ребятами. Также занимаюсь историческим средневековым боем, дерусь в доспехах. Правда, сейчас это увлечение немного забросил и перешел на военную саблю. Меня увлекает все, связанное с рыцарством. Говорят, когда мальчик в детстве не наигрался, он продолжает делать это во взрослой жизни. Вот и я, наверное, как-то компенсирую… Но активные и подвижные хобби — это прекрасно, потому что выбивают дурные мысли из головы».
фото: Елизавета Тулякова и Артур Сопельник
Два года назад Артур женился на визажисте-стилисте Елизавете Туляковой, которая тоже получает удовольствие от спортивных активностей: «Был забавный случай, когда жена отрабатывала большой проект и ее месяц не было дома (Лиза работает художником по гриму). Когда она вернулась, я подарил ей прыжок с парашютом. После того как супруга прыгнула и получила удовольствие, я сказал: если будут еще такие большие перерывы, то она получит прыжок уже без парашюта. А если серьёзно, то как-то Лиза обмолвилась, что хотела бы испытать экстрим, а я все пожелания стараюсь записать, запомнить, а потом исполнить. Потому что ничто не делает мужчину счастливее, чем его радостно улыбающаяся жена».
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