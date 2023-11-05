Артур Сопельник признался, что не общается с коллегами по сериалу «Кадетство»

Артур Сопельник в интервью с изданием Starhit рассказал, как сложилось общение с коллегами по сериалу «Кадетство». Актёр признался, что с теплотой вспоминает период съёмок, но практически ни с кем не поддерживает связь.
«Я с теплотой отношусь к тому времени — оно было потрясающее, оно закаляло сталь, потому что тот график, в который мы, будучи 15-летними ребятами, вписались, чтобы получился действительно классный сериал, сейчас выдержат немногие. У нас были спартанские условия. И смело можно сказать, что мы все стали воинами-спартанцами после «Кадетства». По-хорошему, конечно. Мне до сих пор пишут поклонники сериала. Также встречаю людей, которые вспоминают проект, и, разумеется, это тёплым-тёплым отголоском отзывается в моей душе».
фото: Актёры сериала «Кадетство»
«К сожалению, годы берут свое и 18 лет, прошедшие с «Кадетства», расставили все точки над «i». Из всей команды переписываюсь и созваниваюсь с Артёмом Тереховым. Как мы, в принципе, давным-давно дружили, общались, так же стараемся делать это и по сей день. Конечно, звонки происходят редко, встречи — ещё реже. С другими же совсем мало контактирую. С кем-то не виделся уже лет 10. Тем не менее я уверен, если где-то пересечёмся, никто не будет отводить взгляд в сторону. С теплом поздороваемся, спросим друг друга, как дела — и это будет искренне и по-доброму».
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