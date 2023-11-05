Аль Пачино будет выплачивать 30 тысяч долларов алиментов в месяц

83-летний Аль Пачино будет выплачивать 30 тысяч долларов в месяц 29-летней матери своего ребёнка Нур Альфалле. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.
фото: Аль Пачино и Нур Альфалла
Актёр заплатит 110 тысяч долларов авансом и в дальнейшем будет выплачивать по 30 тысяч каждый месяц. Как отмечает издание, он обязан отдавать 13 тысяч долларов в месяц сверх этой суммы на ночную сиделку и платить за любые медицинские услуги, необходимые ребёнку. Также Аль Пачино обязан выплачивать 15 тысяч долларов каждый год на расходы на обучение. Кроме того, расходы на ребёнка могут увеличиться, если актёр станет зарабатывать больше.
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