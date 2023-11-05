«Мои интересы не всегда учитывались»: Дженна Ортега о начале карьеры

Дженна Ортега снялась
для обложки журнала Harper’s Bazaar UK и в интервью рассказала о начале своей актёрской карьеры.
«Моя карьера действительно находилась в руках многих других людей. Я работала и сотрудничала с людьми, которые, возможно, не всегда учитывали мои интересы. В детстве мне всегда говорили, что мне следует и не следует делать — каким путём мне следует идти, что будет лучше для меня. Но, в конце концов, я единственная, кто когда-либо узнает, что было правильным»
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Дженна рассказала, как работа в киноиндустрии повлияла на её самооценку в детстве: «Как ребёнок-актёр, вы можете получить две работы: либо вы младшая версия кого-то, либо вы играете чью-то дочь – а ведущих латиноамериканцев было не так много. Актёры, для которых я могла бы быть кем-то таким. Поэтому многое из того, что я делала в детстве, не принесло результатов — потому что я не выглядела определённым образом»
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Актриса даже хотела изменить свою внешность, однако решила, что это может сбить с пути других девушек: «Я хотела покраситься в блондинку, чтобы выглядеть как Золушка. Но я подумала: «Я не хочу, чтобы другие молодые девушки смотрели на экран и чувствовали, что им нужно изменить свою внешность, чтобы их считали красивыми или достойными»
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Давление на актрису оказывалось не только относительно её внешности, но и образа жизни: «Я чувствовала сильное давление. У людей были разные мнения о том, как мне следует отдыхать. Они хотели, чтобы я пошла в клуб, но это не моё. Мне нравится тишина и покой»
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