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LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн

5 ноября
2023 год

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5 ноября 2023
4 ноября в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) состоялся 12-й гала-концерт Art + Film Gala, на котором ежегодно чествуют деятелей киноиндстурии, моды и современного искусства. В этом году вечер был посвящён режиссёру фильма «Убийца» Дэвиду Финчеру и художнице Джуди Баке. Как и всегда, спонсором звёздного мероприятия выступил итальянский модный дом Gucci, поэтому большинство гостей были в нарядах этого бренда. Среди них можно было увидеть Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, Сальму Хайек, Джессику Честейн, Киану Ривза и Александру Грант, Джоди Комер, Педро Паскаля, Еву Лонгорию, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян и многих других.

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Дженнифер Лопес

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Сальма Хайек

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Джессика Честейн

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Александра Грант и Киану Ривз

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Хайди Клум

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Джейн Фонда

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Джесси Племонс и Кирстен Данст

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Джоди Комер

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Ким Кардашьян

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Ленни Кравиц

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Пэрис Хилтон

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Люкс и Педро Паскаль

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Ева Лонгория

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: A$AP Rocky, Эллиот Пейдж и Джулия Гарнер

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Эндрю Гарфилд

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Билли Айлиш

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Давайн Джой Рэндольф

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Холли Бейли и DDG

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Джоди Тёрнер-Смит

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн
фото: Джон Хэмм и Анна Оскеола
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LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн фотографии
LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн фотографии
LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн фотографии
LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн фотографии
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