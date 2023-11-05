LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн

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Ждать завершения бракоразводного процесса не обязательно
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Режиссер и продюсер – о триллере «Человек ниоткуда», отсылках к Финчеру и Хуциеву и ренессансе сказок на больших и малых экранах
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Молли Гурвиц чувствует облегчение от того, что актёр обрёл покой
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Актриса – о фильме «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя», гангстерских комедиях, Шекспире, Челябинске и коучинге, который успешно совмещает с основной профессией
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Актриса отменила свадьбу
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Актриса уже 9 лет состоит в отношениях
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