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Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая

6 ноября
2023 год

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6 ноября 2023
Во втором выпуске нашей новой рубрики «Отдел кадров» собрали для вас фотосессии из рекламных компаний и фешн-съёмок с участием звёзд первой недели ноября. В объективе: неузнаваемая Тара Рид, Флоренс Пью, Шер, Ванесса Паради, Фанни Ардан, Зендая и Кэйли Спэни.

Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая
фото: Флоренс Пью для журнала Vogue Australia

Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая
фото: Тара Рид в журнале Los Angeles Inquisitor

Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая
фото: Шер для журнала Paper Magazine

Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая
фото: Ванесса Паради для журнала Harper’s Bazaar France

Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая
фото: Фанни Ардан для Vanity Fair France

Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая
фото: Зендая в рекламной кампании Lancôme

Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая
фото: Кэйли Спэни для журнала V Magazine
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Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая фотографии
Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая фотографии
Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая фотографии
Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая фотографии
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