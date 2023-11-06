Отдел кадров: Флоренс Пью, Ванесса Паради и Зендая

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Анастасия Красовская рассказала, как опыт работы моделью пригодился ей в кино

Детский утренник: Павел Прилучный, Зепюр Брутян и Дана Борисова

Праздник искусства и кино

LACMA Art + Film 2023: Дженнифер Лопес, Сальма Хайек и Джессика Честейн

5 ноября

«Мои интересы не всегда учитывались»: Дженна Ортега о начале карьеры

Актриса призналась, что на неё оказывалось большое давление