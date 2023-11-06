Анастасия Красовская рассказала, как опыт работы моделью пригодился ей в кино

9 ноября состоится цифровая премьера сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана»
, в котором 25-летняя Анастасия Красовская
исполнила свою первую «взрослую» роль. С момента своего дебюта в фильме «Герда»
Красовская играла загадочных старшеклассниц, а в «Слове пацана» ей досталась роль следовательницы по делам несовершеннолетних Ирины, которая пытается понять мотивы разбушевавшейся детворы. В интервью
изданию «Собака» Красовская призналась, что боялась, что её кинокарьера закончится с наступлением взросления (надо полагать, имелось в виду 30-летие).
«Я боялась, что повзрослею, и на этом все закончится. Но нет: сейчас у меня три разные роли, и все на вырост. Виктория Толстоганова, с которой мы снимаемся в сериале «Дайте шоу», узнав, что в одном из проектов мне предложили роль мамы, сказала: «Вот так мы, актёры, и видим наше взросление, потом тебе приведут ребенка, которому тринадцать, потом двадцатилетнего, а следом ты вдруг уже и бабушка». Но я на самом деле рада, что начала отходить от подростковых ролей, потому что мне скоро двадцать пять, играть шестнадцатилетних тяжеловато. Мне как‑то на пробах сказали: «Насть, выглядишь молодо, но взгляд у тебя такой осмысленный, ты уже не удивляешься». А особенность подростков в том, что они удивляются, для них много нового, интересного. У меня этого с каждым годом все меньше»
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До работы в кино Красовская много лет занималась моделингом и даже несколько месяцев работала в Шанхае. Закалка особенностями модельного бизнеса пошла на пользу в кино. «Моделинг научил легче принимать отказ. Я вижу, как многие актрисы переживают неутверждение. Вижу эти эмоции, особенно в тот момент, когда приходишь на пробы, а из кабинета выходит другая претендентка на твою же роль и вы типажно схожи. Относиться к этому легче меня тоже научил моделинг. Был случай в Италии: мне сказали, что я буду открывать показ. Открытие и закрытие шоу — это очень статусно, вообще вау. Меня одевают, но тут выясняется, что ходить по подиуму надо по определенной схеме, ранее была репетиция, а меня на ней не было, а значит, схемы я не знаю. Меня в секунду меняют на другую девочку. И ты даже не можешь заплакать, потому что надо все равно идти красиво и держать лицо»
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