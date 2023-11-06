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«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла

6 ноября
2023 год

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6 ноября 2023
23 ноября в онлайн-кинотеатре Premiere состоится премьера декабристского многосерийного детектива «Цербер», роль антагониста в котором исполнил Александр Горбатов. В интервью изданию «Собака» актёр рассказал, что решил сменить стабильную профессию инженера чёрной металлургии на актёрскую в рамках борьбы с навязываемыми обществом взглядами.

«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла

Алексей родился в семье военного и много переезжал в детстве. После школы он пошёл учиться в ПТУ на газоэлектросварщика, работал какое-то время по специальности, учился на инженера чёрной металлургии, но потом решил рискнуть стабильностью и пойти в театральный. «Желание погрузиться в этот мир есть, мне ка­жется, у любого человека. Мечты губит социум. Он навязывает тебе мнение, одергивает: «Куда ты? Какое кино?».

«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла

Эти страхи, по словам Алексея, навязывали не столько родители, сколько «система», в которой живёт общество. «Какая тебе Москва?», «Какой еще актерский?», «Завод, стройка — вот будущее», «Не сидел? Будешь». Нужно иногда бороться с этой системой. Для этого нужны шаги в неизвестность. Рисковать. Риск — благородное дело. И в опреде­лённый момент я сказал: «Всё, хватит, я так не хочу, это не моё». Я лучше это попробую, чем буду всю жизнь кусать губы и рвать своё сердце от того, что не смог этого сделать, чего-то ис­пугался. Вернуться я всегда успею, эту дорогу я знаю. Вот так я уехал».

«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла

«При этом я буду помнить, что это за профессия, и всег­да буду уважать рабочего мужика, потому что на них всё держится, я знаю цену этому труду. Мне эта профессия, этот мир, дали очень много. Паца­ну, мне кажется, нужны боль и падения, ссадины. Все должны знать, что такое труд».
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Александр Горбатов (II)
фильмы
Цербер

фотографии >>
«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла фотографии
«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла фотографии
«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла фотографии
«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла фотографии
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