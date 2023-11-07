«Это больно ударило по самолюбию»: Никита Кологривый об отчислении из театрального института

Никита Кологривый
всего 9 лет назад переехал из родного Новосибирска в Москву, чтобы строить актёрскую карьеру. И довольно быстро преуспел — сегодня у Никиты плотный график съёмок, расписанный до июля, а 9 ноября выходит долгожданный сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана»
, в котором Кологривый сыграл одну из ведущих ролей. О своём пути из спорстмена в актёры и о цене, заплаченной за популярность, Никита рассказал в интервью изданию «Hello!»
После развода родителей Никита какое-то время жил с матерью. Но в подростковом возрасте вернулся в Новосибирск к отцу на перевоспитание. «Отец был военным, прошедшим Афганистан. Поэтому, чтобы воспитать во мне правильные качества, записал меня на бокс и карате. Я тогда был маленьким, худеньким парнишкой в очках. Когда в школе надо мной начинали смеяться, называть очкариком, я сразу бил. Так учил отец. «Только так они поймут, что тебя унижать не стоит»
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Параллельно с занятиями спортом Никита развивался творчески: вел радиопередачу, участвовал в КВН и занимался битбоксом. «Нравилось внимание и аплодисменты — я понимал, что это моё. Собственно, когда пришло время поступать в вуз, у меня было два варианта — либо я иду учиться на тренера по боксу, либо подаюсь в актёры. Помню, дед принёс брошюру о наборе на театральные курсы, сказал: «Если тебе интересно — я помогу, оплачу»
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«В Новосибирский театральный институт я поступил как-то слишком легко. Среди начитанных ребят, которые с детства готовились к тому, чтобы быть актерами, я оказался белой вороной. Лысый, дерзкий, чуть что — в драку. Устанавливал свои порядки, тянул одеяло на себя. Спустя полгода обучения меня отчислили за плохое поведение. Сказали: «Повзрослей, тогда и приходи». Это больно ударило по самолюбию»
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Тут помогла спортивная закалка — Никита решил не сдаваться и восстановился в институте, сдал экстерном экзамены и поехал покорять Москву. «Свою востребованность я принимаю с большим удовольствием и тщеславием. Я ждал её очень долго. Но я бы с интересом посмотрел на любого, кто сейчас хотел бы оказаться на моём месте. Что бы он делал с этой популярностью?»
За востребованность, правда, приходится платить: «Расплачиваюсь отсутствием личного времени — пока ты востребованный артист, ты не способен его распределять самостоятельно. За тебя это делают другие. Ты же обязан вклиниваться, подстраиваться под созданный график. Часто не хватает времени на сон, еду, разговоры по душам и вообще на близкие отношения с кем бы то ни было. А ещё — кто-то играет роли в костюмах-тройках или джинсах, я же всегда в крови, взрывах, под пулями. После таких смен непросто оставаться позитивным человеком. Как сказал Даня Воробьёв: «Когда во все это погружаешься, потом оно печатью на тебе отражается»
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Кологривый признался, что уже какое-то время не живёт со своей женой, актрисой Александриной Питиримовой
и из-за плотного графика не может часто общаться с дочерью Есенией. «Так сложилось, что мы уже какое-то время не живём вместе, хоть и не разведены. Но жизнь непредсказуема. В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем. Но я к этому стремлюсь.
Вот вам и реальность — кто-то каждый день может видеть своего ребенка, а я этого лишён. Нужна ли такая популярность? Думаю, мне она назначена свыше — я уже без творчества себя не мыслю и поделать с этим ничего не могу»
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