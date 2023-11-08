Пётр Чернышёв показал 5-летнюю дочь от Анастасии Заворотнюк

В соцсетях и СМИ распространился кадр, на котором муж Анастасии Заворотнюк
, фигурист Пётр Чернышёв
позирует на льду с артистами ледового шоу и с 5-летней дочерью Милой. Последний раз Чернышёв выводил Милу на публику в 2019 году.
Через полгода после рождения
Милы в прессе появились первые слухи о заболевании Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали опухоль головного мозга. С тех пор актриса не появлялась на публике, а её семья старается не допустить распространения информации о её здоровье. Впрочем, кое-что всё же просачивается благодаря старшей дочери Заворотнюк Анне. Недавно Анна ответила на вопрос о состоянии матери в соцсетях: «Мама болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. В блоге тоже. Очень болит в груди»
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