«Я уже три года ищу себя в музыке»: Юлия Пересильд записывает альбом

Юлия Пересильд
не отказывает себе ни в чём. После возвращения из космоса актриса решила добавить ко всем своим многочисленным компетенциям занятия музыкой. О чём она рассказала в интервью
журналу «Hello!».
«Я уже три года ищу себя в музыке. О гастролях пока не думаю, но иметь свои песни и создать что-то свое мне очень хочется. Я с удовольствием всегда перепевала каверы с нашим бэндом «Фарс-мажор», а потом решила найти своих авторов в разных направлениях музыки. Появился Саша Юрасов — как музыкальный продюсер и просто мой друг. Мы сделали музыкальный спектакль с группой Zero People, который называется «Мужчины и женщина». Мы нашли композитора Сашу Белоносова, поэта Олю Ершову. Сейчас вот появился и автор, и композитор, и великий пианист, и аранжировщик — Володя Корниенко, Корней, как его называют, и мы с ним сделали уже какие-то первые вещи. Это как большое лоскутное одеяло из тысячи лоскутков. Мне торопиться некуда, у меня нет цели делать какую-то коммерческую громкую историю. Цель — создать что-то свое, попробовать себя в музыке».
Оценить вокальные данные актрисы можно уже сейчас - в сети есть несколько видео, на которых Юлия поёт, в том числе в невесомости
.
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