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Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова

8 ноября
2023 год

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8 ноября 2023
Зоя Бербер, знакомая зрителям по роли в «Реальных пацанах», вышла замуж за 34-летнего актёра Максима Белбородова. О чём сообщила подписчикам в соцсетях, опубликовав фотографию с кольцом. «Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала “да”».

Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова

Белбородов, в свою очередь, тоже пошутил: «Скоро будет опубликован список самых завидных холостяков планеты, но, к счастью, меня в нём не будет. Всем девушкам хочу сказать: finita la commedia. Всем мужчинам желаю удачи, у вас всё впереди, но, без обид! Мы-то с вами прекрасно понимаем, что я забрал лучшую из всего человечества».

Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова

Для Зои Бербер этот брак стал вторым, ранее она была замужем за сценаристом Александром Синегузовым, от которого родила дочь Надежду.
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Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова фотографии
Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова фотографии
Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова фотографии
Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова фотографии
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