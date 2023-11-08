Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова

Зоя Бербер
, знакомая зрителям по роли в «Реальных пацанах»
, вышла замуж за 34-летнего актёра Максима Белбородова
. О чём сообщила подписчикам в соцсетях, опубликовав фотографию с кольцом. «Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала “да”»
.
Белбородов, в свою очередь, тоже пошутил: «Скоро будет опубликован список самых завидных холостяков планеты, но, к счастью, меня в нём не будет. Всем девушкам хочу сказать: finita la commedia. Всем мужчинам желаю удачи, у вас всё впереди, но, без обид! Мы-то с вами прекрасно понимаем, что я забрал лучшую из всего человечества»
.
Для Зои Бербер этот брак стал вторым, ранее она была замужем за сценаристом Александром Синегузовым
, от которого родила дочь Надежду.
обсуждение >>