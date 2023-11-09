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Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак

9 ноября
2023 год

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9 ноября 2023

8 ноября в московском кинотеатре Синема Парк Мосфильм состоялся премьерный показ нового сказочного комедийного сериала «Волшебный участок» от Okko. По сюжету главный герой Лёха, желая помочь смертельно больной сестре, устраивается на работу в полицейский участок. Однако участок оказывается непростым: преступники, которых должен ловить Лёха, это нечесть из русских народных сказок. Гостями премьеры стали Дарья Мельникова, Гавриил Гордеев, Ева Смирнова, Аркадий Укупник, Александра Власова, Ася Резник, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов, Сергей Чихачёв и другие.

Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак
фото: Дарья Мельникова

Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак
фото: Гавриил Гордеев и Ева Смирнова

Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак
фото: Ася Резник

Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак
фото: Марьяна Спивак

Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак
фото: Александра Власова

Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак
фото: Сергей Чихачёв

Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак
фото: Аркадий Укупник

Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак
фото: Мария Ахметзянова

Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак
фото: Антон Кузнецов
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