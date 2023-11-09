Под надёжной защитой: Дарья Мельникова, Ася Резник и Марьяна Спивак

Завершились съемки ироничного детектива «Грабитель» с Антоном Васильевым
Сериал выйдет на канале НТВ
8 ноября в московском кинотеатре Синема Парк Мосфильм состоялся премьерный показ нового сказочного комедийного сериала «Волшебный участок» от Okko. По сюжету главный герой Лёха, желая помочь смертельно больной сестре, устраивается на работу в полицейский участок. Однако участок оказывается непростым: преступники, которых должен ловить Лёха, это нечесть из русских народных сказок. Гостями премьеры стали Дарья Мельникова, Гавриил Гордеев, Ева Смирнова, Аркадий Укупник, Александра Власова, Ася Резник, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов, Сергей Чихачёв и другие.
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