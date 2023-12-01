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«Я хотела бы быть беременной»: Пэрис Хилтон рассказала, почему обратилась к услуге суррогатной матери

1 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
1 декабря 2023
На прошлой неделе Пэрис Хилтон рассказала о рождении дочери, а в начале этого года у неё и её супруга Картера Реума появился на свет сын Феникс. Обоих малышей родила суррогатная мать. Пэрис, разумеется, в Сети за это стали критиковать: её обвинили в том, что она попросту «покупает себе детей». В своём реалити-шоу артистка пояснила, почему обратилась к услугам сурмамы.

«Я хотела бы быть беременной»: Пэрис Хилтон рассказала, почему обратилась к услуге суррогатной матери
фото: Пэрис Хилтон с сыном

По словам Пэрис, это решение далось ей непросто, поскольку она «хотела бы быть беременной» и ощутить «толчки малыша и другие захватывающие моменты». Отказаться пришлось из-за публичности и пристального внимания к её семьё. Также она беспокоилась о здоровье своих детей и решила, что будет лучше, если их выносит другая женщина.

Слово взял и супруг селебрити. Картер переживает, что их семья никогда не будет «‎обычной», и беспокоится о безопасности детей из-за публичности Хилтон: «Теперь, когда у нас с Пэрис семья, мы хотим, чтобы она была нормальной, а наши дети не были всегда детьми Пэрис Хилтон. Мы должны думать о безопасности. Когда мы идём на фермерский рынок, одно дело, когда кто-то остановится и попросит Пэрис сфотографироваться. Совершенно другое дело, когда с нами ребёнок едет в коляске», – заявил он. Тем не менее пара относится к этой проблеме философски и планирует решать её по ходу дела.
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«Я хотела бы быть беременной»: Пэрис Хилтон рассказала, почему обратилась к услуге суррогатной матери фотографии
«Я хотела бы быть беременной»: Пэрис Хилтон рассказала, почему обратилась к услуге суррогатной матери фотографии
«Я хотела бы быть беременной»: Пэрис Хилтон рассказала, почему обратилась к услуге суррогатной матери фотографии
«Я хотела бы быть беременной»: Пэрис Хилтон рассказала, почему обратилась к услуге суррогатной матери фотографии
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