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Ингрид Олеринская развелась с мужем

1 декабря
2023 год

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1 декабря 2023
В марте прошлого года Ингрид Олеринская объявила о замужестве в день своего 30-летия. Кто стал избранником, актриса не публично не рассказывала, только обмолвилась, что он далёк от мира кино. Ингрид редко делится подробностями личной жизни и до недавнего времени казалось, что она счастлива в браке. В недавнем интервью «Вокруг ТВ» актриса сказала, что находится в ожидании своего человека и не обеспокоена тем, что свободна.

Ингрид Олеринская развелась с мужем

«Я бы «прибрала» немного свои «Фаберже» и сказала: «Ну ладно, я могу быть и девочкой». Но пока такого нет, так что остается образ селф-мейд, и этот образ, возможно, отталкивает мужчин», – сказала она.

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Ингрид Олеринская развелась с мужем фотографии
Ингрид Олеринская развелась с мужем фотографии
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