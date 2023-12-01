Ингрид Олеринская развелась с мужем

В марте прошлого года Ингрид Олеринская
объявила о замужестве в день своего 30-летия. Кто стал избранником, актриса не публично не рассказывала, только обмолвилась, что он далёк от мира кино. Ингрид редко делится подробностями личной жизни и до недавнего времени казалось, что она счастлива в браке. В недавнем интервью «Вокруг ТВ» актриса сказала
, что находится в ожидании своего человека и не обеспокоена тем, что свободна.
«Я бы «прибрала» немного свои «Фаберже» и сказала: «Ну ладно, я могу быть и девочкой». Но пока такого нет, так что остается образ селф-мейд, и этот образ, возможно, отталкивает мужчин»
, – сказала она.
обсуждение >>