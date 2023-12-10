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Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин

10 декабря
2023 год

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10 декабря 2023
В преддверии выхода финальной серии популярного сериала о нескольких поколениях семейства Виндзоров «Корона» Нетфликс устроил в Лондоне прощальную вечеринку с участием актёров, исполнявших роли августейших особ и их приближенных: Эммы Коррин, Джиллиан Андерсон, Оливии Уильямс, Лесли Мэнвилл, Джонатана Прайса, Элизабет Дебики и других.

Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин
фото: Джиллиан Андерсон

Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин
фото: Джонни Ли Миллер

Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин
фото: Оливия Уиллиямс

Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин
фото: Лесли Менвилл

Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин
фото: Доминик Уэст

Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин
фото: Элизабет Дебики

Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин
фото: Эмма Коррин

Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин
фото: Имельда Стоунтон
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   10.12.2023 - 15:21
Сколько раз пыталась посмотреть сериала, так и не вышло. Даже 1 сезон не осилила. Ничего плохого про него не могу сказать, шикарный проект. читать далее>>
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Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин фотографии
Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин фотографии
Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин фотографии
Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин фотографии
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