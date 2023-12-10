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«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами

10 декабря
2023 год

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10 декабря 2023
Для Александры Ребенок конец года выдался насыщенным — с её участием вышел фильм Велединского «1993» и сериалы «Кеша должен умереть» (очередная совместная работа с Богомоловым) и «Сны Алисы». При этом, сама Александра считает основой своей профессиональной жизни театр, а кино называет «курортным романом». В интервью изданию «Собака» Александра объяснила, что общего у Константина Богомолова с Эльдаром Рязановым и почему следует держать дистанцию с режиссёрами.

«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами

«Я стараюсь с режиссёрами не сближать­ся во время работы — никакой дружбы, совместных ужинов, приглашений в гости. У меня был неудачный опыт такой дружбы (вероятно, имеется в виду Павел Руминов - прим. ред.). С тех пор мне кажется, что отношения ре­жиссёра и актёра — это химия. Режиссёр вы­бирает актёра по типажу, внешности, а даль­ше всё время хочет разгадать формулу твоей природы, чтобы уметь ею управлять. Твоя за­дача — максимально запутать следы. Чем больше актёр позволяет пересечь свои грани­цы, раскрыться, тем хуже для него. Тем менее интересен он становится. Это как отношения мужчины и женщины: сначала химически интересно, а потом проходит три года и уже все приелось. Все секреты раскрыты».

«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами

«Константин Юрье­вич любит работать со своими актёра­ми, постоянной командой. Встретив чело­века однажды и поняв, что смотрит с ним в одну сторону, он идёт с такими людь­ми по жизни. Как это было в первом сезо­не «Содержанок», который режиссировал именно Богомолов, так и сейчас в «Кеше»: даже эпизод с одной репликой играют «его» артисты, у которых в спектаклях Театра на Малой Бронной — главные роли. В ито­ге там всё на месте. Мы ведь хорошо сы­граны между собой, нам не надо искать общий язык. Также мы знаем Константи­на как режиссёра, его требования, то есть не тратим время на сближение и понима­ние. Я очень хорошо в этом смысле те­перь понимаю и Рязанова, и Данелию, мно­гих режиссеров, которые снимали один и тот же состав актёров.

«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами

В чем еще плюс: Богомолов знает тебя и никогда не заставит делать так же, как было в прошлый раз. Например, после «Со­держанок» у меня был огромный поток по­хожих ролей, вот таких же дамочек: именно этот типаж был интересен некоторым ре­жиссёрам, и они хотели его повторить. Кон­стантин, наоборот, как только видит, что ты на те же лыжи встаешь, сделает всё, чтобы сдвинуть тебя в сторону, показать такой, ка­кой ты, возможно, сама себя не знала».
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«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами фотографии
«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами фотографии
«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами фотографии
«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами фотографии
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