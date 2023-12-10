«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами

Для Александры Ребенок
конец года выдался насыщенным — с её участием вышел фильм Велединского «1993»
и сериалы «Кеша должен умереть»
(очередная совместная работа с Богомоловым) и «Сны Алисы»
. При этом, сама Александра считает основой своей профессиональной жизни театр, а кино называет «курортным романом». В интервью изданию «Собака»
Александра объяснила, что общего у Константина Богомолова
с Эльдаром Рязановым
и почему следует держать дистанцию с режиссёрами.
«Я стараюсь с режиссёрами не сближаться во время работы — никакой дружбы, совместных ужинов, приглашений в гости. У меня был неудачный опыт такой дружбы
(вероятно, имеется в виду Павел Руминов
- прим. ред.). С тех пор мне кажется, что отношения режиссёра и актёра — это химия. Режиссёр выбирает актёра по типажу, внешности, а дальше всё время хочет разгадать формулу твоей природы, чтобы уметь ею управлять. Твоя задача — максимально запутать следы. Чем больше актёр позволяет пересечь свои границы, раскрыться, тем хуже для него. Тем менее интересен он становится. Это как отношения мужчины и женщины: сначала химически интересно, а потом проходит три года и уже все приелось. Все секреты раскрыты»
.
«Константин Юрьевич любит работать со своими актёрами, постоянной командой. Встретив человека однажды и поняв, что смотрит с ним в одну сторону, он идёт с такими людьми по жизни. Как это было в первом сезоне «Содержанок»
, который режиссировал именно Богомолов, так и сейчас в «Кеше»: даже эпизод с одной репликой играют «его» артисты, у которых в спектаклях Театра на Малой Бронной
— главные роли. В итоге там всё на месте. Мы ведь хорошо сыграны между собой, нам не надо искать общий язык. Также мы знаем Константина как режиссёра, его требования, то есть не тратим время на сближение и понимание. Я очень хорошо в этом смысле теперь понимаю и Рязанова, и Данелию, многих режиссеров, которые снимали один и тот же состав актёров.
В чем еще плюс: Богомолов знает тебя и никогда не заставит делать так же, как было в прошлый раз. Например, после «Содержанок» у меня был огромный поток похожих ролей, вот таких же дамочек: именно этот типаж был интересен некоторым режиссёрам, и они хотели его повторить. Константин, наоборот, как только видит, что ты на те же лыжи встаешь, сделает всё, чтобы сдвинуть тебя в сторону, показать такой, какой ты, возможно, сама себя не знала».
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