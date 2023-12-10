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Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер

10 декабря
2023 год

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10 декабря 2023
На днях в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера праздничной комедии «Новогодний шеф». Картину зрителям представили режиссёр Василий Ровенский, а также исполнители главных ролей Павел Прилучный и Зоя Бербер.

Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер
фото: Кристина Корбут, Павел Прилучный и Зоя Бербер


Среди гостей премьеры были замечены Кристина Корбут, Мария Ахметзянова, Марк Эйдельштейн, Ефим Петрунин и другие.

Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер
фото: Ирина Темичева

Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер
фото: Елена Старостина

Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер
фото: Мария Ахметзянова

Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер
фото: Кристина Строителева

Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер
фото: Марк Эйдельштейн

«Новогодний шеф» в прокате с 14 декабря 2023 года.

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Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер фотографии
Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер фотографии
Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер фотографии
Новогодний чёс: Марк Эйдельштейн, Павел Прилучный и Зоя Бербер фотографии
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