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«Это огромная глупость»: Никита Михалков о запрете «Слова пацана»

11 декабря
2023 год

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11 декабря 2023

Никита Михалков на пресс-конференции в Минске прокомментировал призывы запретить нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских молодёжных группировках 1970-1980-х годов. По мнению Михалкова, проект основан на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории.

«Это огромная глупость»: Никита Михалков о запрете «Слова пацана»
фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Я считаю, это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как отрицательные персонажи сериала], значит вы – говно-родители», – сказал Михалков. Он подчеркнул, что в сериале показано то, что было на самом деле, и людям надо объяснять, что так быть не должно: «Я говорю всё время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: «Что вы такое показываете детям?»

«Это огромная глупость»: Никита Михалков о запрете «Слова пацана»
фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

По его словам, «Жора Крыжовников - очень талантливый режиссёр, и это настоящее кино, которое волнует»: «Именно поэтому все так всполошились [после выхода сериала]», – указал Михалков, отметив, что «никто не всполошился», когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».
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№ 1
nord   11.12.2023 - 15:46
Михалков о правде во времена СССР что-то помалкивал. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Это огромная глупость»: Никита Михалков о запрете «Слова пацана» фотографии
«Это огромная глупость»: Никита Михалков о запрете «Слова пацана» фотографии
«Это огромная глупость»: Никита Михалков о запрете «Слова пацана» фотографии
«Это огромная глупость»: Никита Михалков о запрете «Слова пацана» фотографии
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