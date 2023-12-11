«Это огромная глупость»: Никита Михалков о запрете «Слова пацана»

фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Я считаю, это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как отрицательные персонажи сериала], значит вы – говно-родители», – сказал Михалков. Он подчеркнул, что в сериале показано то, что было на самом деле, и людям надо объяснять, что так быть не должно: «Я говорю всё время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: «Что вы такое показываете детям?»
фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
По его словам, «Жора Крыжовников - очень талантливый режиссёр, и это настоящее кино, которое волнует»: «Именно поэтому все так всполошились [после выхода сериала]», – указал Михалков, отметив, что «никто не всполошился», когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».
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