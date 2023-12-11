Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой

Леон Кемстач из «Слова пацана» может стать «Летающим пацаном»
Подростковую мелодраму планирует снимать режиссер Святослав Подгаевский
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Алексей Чадов вновь женился – его избранницей стала модель из Казани Лейсан Галимова, чьё внешнее сходство с бывшей женой актёра Агнией Дитковските сразу же отметили поклонники. О свадьбе Алексей сообщил сам: сперва намёками, – появившись в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ с массивным золотым кольцом на безымянном пальце, а затем опубликовав серию фотографий с торжественной церемонии.
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