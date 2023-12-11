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Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой

11 декабря
2023 год

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11 декабря 2023

Алексей Чадов вновь женился – его избранницей стала модель из Казани Лейсан Галимова, чьё внешнее сходство с бывшей женой актёра Агнией Дитковските сразу же отметили поклонники. О свадьбе Алексей сообщил сам: сперва намёками, – появившись в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ с массивным золотым кольцом на безымянном пальце, а затем опубликовав серию фотографий с торжественной церемонии.

Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой

Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой

Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой

Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой

Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой

«С днем рождения, любимая жена! Будь счастлива! Я рядом», — подписал публикацию актёр. Когда именно состоялась свадьба, Чадов и его супруга пока держат в секрете.
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Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой фотографии
Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой фотографии
Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой фотографии
Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой фотографии
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