«Я поняла, что никогда его не оставлю»: Джада Пинкетт-Смит заявила, что поступок Уилла Смита на «Оскаре» спас их брак

Джада Пинкетт-Смит
в беседе с Daily Mail заявила
, что её брак с Уиллом Смитом
был спасён благодаря пощёчине
, которую актёр публично дал комику Крису Року
из-за его шутки в адрес Джады. Хотя романтическим отношениям между Джадой и Уиллом пришёл конец ещё семь лет назад, пара продолжала поддерживать друг друга, официально оставаясь в браке. Джада не была уверена, стоит ли сохранять их союз, но всё изменилось после премии «Оскар» 2022 года.
«Той пощёчины хватило, чтобы я поняла, что никогда его не оставлю. Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло. Я называю поступок Уилла «святой пощёчиной», потому что после неё произошло много всего хорошего»
, — поделилась актриса.
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