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«Я поняла, что никогда его не оставлю»: Джада Пинкетт-Смит заявила, что поступок Уилла Смита на «Оскаре» спас их брак

11 декабря
2023 год

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11 декабря 2023
Джада Пинкетт-Смит в беседе с Daily Mail заявила, что её брак с Уиллом Смитом был спасён благодаря пощёчине, которую актёр публично дал комику Крису Року из-за его шутки в адрес Джады. Хотя романтическим отношениям между Джадой и Уиллом пришёл конец ещё семь лет назад, пара продолжала поддерживать друг друга, официально оставаясь в браке. Джада не была уверена, стоит ли сохранять их союз, но всё изменилось после премии «Оскар» 2022 года.

«Я поняла, что никогда его не оставлю»: Джада Пинкетт-Смит заявила, что поступок Уилла Смита на «Оскаре» спас их брак

«Той пощёчины хватило, чтобы я поняла, что никогда его не оставлю. Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло. Я называю поступок Уилла «святой пощёчиной», потому что после неё произошло много всего хорошего», — поделилась актриса.

«Я поняла, что никогда его не оставлю»: Джада Пинкетт-Смит заявила, что поступок Уилла Смита на «Оскаре» спас их брак
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№ 1
Виталий Пекарев   11.12.2023 - 21:21
Ну и правильно. Уилл это делал не ради себя, а ради чести своей жены. Конечно он мог поступить немного сдержаннее, но главное, что Джада оценила читать далее>>
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«Я поняла, что никогда его не оставлю»: Джада Пинкетт-Смит заявила, что поступок Уилла Смита на «Оскаре» спас их брак фотографии
«Я поняла, что никогда его не оставлю»: Джада Пинкетт-Смит заявила, что поступок Уилла Смита на «Оскаре» спас их брак фотографии
«Я поняла, что никогда его не оставлю»: Джада Пинкетт-Смит заявила, что поступок Уилла Смита на «Оскаре» спас их брак фотографии
«Я поняла, что никогда его не оставлю»: Джада Пинкетт-Смит заявила, что поступок Уилла Смита на «Оскаре» спас их брак фотографии
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