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До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова

12 декабря
2023 год

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12 декабря 2023

14 декабря в российский прокат выходит дебютный полнометражный фильм Александры Лихачёвой «Крецул», основанный на биографии дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр 2004 года Олега Крецула. По сюжету он попадает в аварию и теряет зрение, после чего вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в спорт высоких достижений. На светской премьере картины были исполнители главных ролей Сергей Волков и Никита Волков, а также Алексей Серебряков, Анна Калашникова, Владимир Аверьянов, Анита Запороцкова, Дарья Жовнер, Наталия Кончаловская, Андрей Фомин и другие.

До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Никита Волков с супругой Еленой

До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Сергей Волков

До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Алексей Серебряков

До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Анна Калашникова

До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Андрей Фомин

До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Владимир Гарцунов


До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Владимир Аверьянов и Анита Запороцкова

До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Дарья Жовнер

До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Наталия Кончаловская

До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
фото: Александра Лихачёва

Фильм «Крецул» в прокате с 14 декабря.
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До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова фотографии
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