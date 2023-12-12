До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова

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14 декабря в российский прокат выходит дебютный полнометражный фильм Александры Лихачёвой «Крецул», основанный на биографии дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр 2004 года Олега Крецула. По сюжету он попадает в аварию и теряет зрение, после чего вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в спорт высоких достижений. На светской премьере картины были исполнители главных ролей Сергей Волков и Никита Волков, а также Алексей Серебряков, Анна Калашникова, Владимир Аверьянов, Анита Запороцкова, Дарья Жовнер, Наталия Кончаловская, Андрей Фомин и другие.
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