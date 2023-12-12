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Создатели «Слова пацана» запускают социальный проект для родителей и подростков

12 декабря
2023 год

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12 декабря 2023
Создатели нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запускают социально-просветительский проект «Пацаны меняются». Его цель – помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. На примере сцен из сериала проект показывает, каковы могут быть последствия необдуманных действий и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с трудным поведением подростков.

Создатели «Слова пацана» запускают социальный проект для родителей и подростков

На сайте можно не только больше узнать о том, как помочь своему ребенку, но и при необходимости получить помощь профессионалов, обратившись по телефонам горячих линий и служб помощи или заполнив специальную форму. В разделе «Советы психологов» приведены примеры самых разных сложных ситуаций, с которыми сталкиваются родители подростков, и даны советы, как с ними можно справиться.
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