Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Теперь я чувствую себя намного лучше»: Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию

12 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
12 декабря 2023
Аманда Байнс публично рассказала о пластической операции по удалению лишней кожи вокруг глаз. Ранее поклонники отметили, что актриса стала выглядеть иначе.

«Теперь я чувствую себя намного лучше»: Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию

«Я видела в интернете несколько историй, в которых говорилось, что у меня новый образ. И я никогда раньше не говорила об этом открыто. На самом деле мне сделали блефаропластику и убрали кожные складки в уголках глаз. У меня больше нет этих складок на коже. Теперь я чувствую себя намного лучше и очень рада, что сделала операцию. Это была одна из лучших вещей, которую я когда-либо могла сделать для уверенности в себе», – рассказала актриса в социальных сетях. Впрочем, за последние годы во внешности Аманды произошли и более существенные изменения.

«Теперь я чувствую себя намного лучше»: Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию
фото: Аманда Байнс после блефаропластики

«Теперь я чувствую себя намного лучше»: Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
красота
персоны
Аманда Байнс

фотографии >>
«Теперь я чувствую себя намного лучше»: Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию фотографии
«Теперь я чувствую себя намного лучше»: Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию фотографии
«Теперь я чувствую себя намного лучше»: Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию фотографии
«Теперь я чувствую себя намного лучше»: Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Муталип Давлетмирзаев
10 декабря ушёл из жизни актёр Муталип Давлетмирзаев.

День рождения >>

Кирилл Болтаев
Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Ван Хефлин
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Контрабандистки
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Костолом
боевик, триллер
США, 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен