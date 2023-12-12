«Теперь я чувствую себя намного лучше»: Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию

Аманда Байнс публично рассказала о пластической операции по удалению лишней кожи вокруг глаз. Ранее поклонники отметили, что актриса стала выглядеть иначе.
«Я видела в интернете несколько историй, в которых говорилось, что у меня новый образ. И я никогда раньше не говорила об этом открыто. На самом деле мне сделали блефаропластику и убрали кожные складки в уголках глаз. У меня больше нет этих складок на коже. Теперь я чувствую себя намного лучше и очень рада, что сделала операцию. Это была одна из лучших вещей, которую я когда-либо могла сделать для уверенности в себе», – рассказала актриса в социальных сетях. Впрочем, за последние годы во внешности Аманды произошли и более существенные изменения.
обсуждение >>