«Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль

Роль Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada»
могла исполнить другая актриса. В подкасте Hollywood Gold продюсер Венди Файнерман рассказала
, что Мерил Стрип
(которая в итоге получила номинацию на «Оскар» за эту работу) не хотели брать на главную роль, поскольку не считали её смешной.
Коллеги Файнерман из киноиндустрии тоже считали Стрип плохим вариантом: «Люди думали, что мы безумны. Они подзывали меня и говорили: «Вы не в своём уме? Она не была смешной и дня в своей жизни»
, — поделилась она. Однако творческая группа «Дьявол носит Prada» не согласилась с такой оценкой актрисы, ведь к тому моменту она уже участвовала в нескольких комедийных проектах – например, «Смерть ей к лицу»
и «Дьяволица»
.
«Но это в самом деле был другой мир для неё»
, — призналась Финерман, подчеркнув, что Стрип действительно снималась чаще в драматических ролях и была звездой «Выбора Софи»
, «Музыки сердца»
и «Из Африки»
. Тем не менее, роль Миранды Пристли была интересна актрисе как раз из‑за её необычности, и Стрип превосходно с ней справилась.
обсуждение >>