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«Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль

13 декабря
2023 год

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13 декабря 2023

Роль Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada» могла исполнить другая актриса. В подкасте Hollywood Gold продюсер Венди Файнерман рассказала, что Мерил Стрип (которая в итоге получила номинацию на «Оскар» за эту работу) не хотели брать на главную роль, поскольку не считали её смешной.

«Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль

Коллеги Файнерман из киноиндустрии тоже считали Стрип плохим вариантом: «Люди думали, что мы безумны. Они подзывали меня и говорили: «Вы не в своём уме? Она не была смешной и дня в своей жизни», — поделилась она. Однако творческая группа «Дьявол носит Prada» не согласилась с такой оценкой актрисы, ведь к тому моменту она уже участвовала в нескольких комедийных проектах – например, «Смерть ей к лицу» и «Дьяволица».

«Но это в самом деле был другой мир для неё», — призналась Финерман, подчеркнув, что Стрип действительно снималась чаще в драматических ролях и была звездой «Выбора Софи», «Музыки сердца» и «Из Африки». Тем не менее, роль Миранды Пристли была интересна актрисе как раз из‑за её необычности, и Стрип превосходно с ней справилась.
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фильмы
Выбор СофиДьявол носит PradaДьяволицаИз АфрикиМузыка сердцаСмерть ей к лицу

фотографии >>
«Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль фотографии
«Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль фотографии
«Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль фотографии
«Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль фотографии
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