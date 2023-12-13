Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев

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Новости кино Анна Михалкова исполнит роль Екатерины Великой В прокат лента выйдет в 2024 году

Интервью Александр Сокуров: «Сказка» – это доверие к зрителю» Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках

Лайфстайл Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой Когда именно состоялась свадьба, пока держится в секрете

Рецензии на фильмы «Год рождения»: Свобода или стабильность? Фильм Михаила Местецкого — в онлайн-прокате

Спутник телезрителя «Гнев человеческий»: Богатенький Ричи 13 декабря, 20:00, РЕН ТВ