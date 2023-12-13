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Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев

13 декабря
2023 год

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13 декабря 2023

12 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера полнометражного продолжения сериала о психологе-провокаторе Артёме Стрелецком – «Триггер. Фильм». Первыми картину посмотрели исполнитель главной роли Максим Матвеев, а также Лиза Шакира, Диана Пожарская, Елена Николаева, Маша Лобанова, Артём Кошман, Ингрид Олеринская, Дарья Чаруша и другие.

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Диана Пожарская

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Максим Матвеев

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Елена Николаева

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Рената Пиотровски

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Елена Дудина

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Ингрид Олеринская

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Лиза Шакира

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Марина Ворожищева

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Софья Володчинская

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Дарья Чаруша

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Артём Кошман

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Даниил Воробьёв

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Ирина Мартыненко

Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев
фото: Маша Лобанова

Премьера «Триггер. Фильм» состоится 21 декабря на Кинопоиске.
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Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев фотографии
Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев фотографии
Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев фотографии
Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев фотографии
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