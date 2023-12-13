Провокация: Диана Пожарская, Ингрид Олеринская и Максим Матвеев

«Это огромная глупость»: Никита Михалков о запрете «Слова пацана»
Режиссёр считает, что в неправильной интерпретации сериала виноваты родители
23 комментария
12 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера полнометражного продолжения сериала о психологе-провокаторе Артёме Стрелецком – «Триггер. Фильм». Первыми картину посмотрели исполнитель главной роли Максим Матвеев, а также Лиза Шакира, Диана Пожарская, Елена Николаева, Маша Лобанова, Артём Кошман, Ингрид Олеринская, Дарья Чаруша и другие.
обсуждение >>