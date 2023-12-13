У Кейт Микуччи диагностировали рак лёгких

Кейт Микуччи
, известная по роли Люси в «Теории большого взрыва»
, сообщила
, что у неё диагностировали рак лёгких. Актриса отметила, что никогда не курила сигареты.
«Это очень странно, потому что я никогда в жизни не курила сигарет. Так что это было неожиданно. Но, думаю, такое случается»
, — прокомментировала она в своём Тиктоке. По словам Микуччи, ей уже сделали операцию по удалению опухоли и процедура прошла успешно: «Самая лучшая новость в том, что болезнь обнаружили на ранней стадии, удалили ее, и я в полном порядке»
, — сказала актриса.
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