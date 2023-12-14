«Это произошло неожиданно»: Сиенна Миллер о беременности после 40 лет

Беременная Сиенна Миллер
снялась для обложки нового номера журнала «Vogue» и рассказала в интервью о беременности и романе с Оли Грином
, который младше неё на 14 лет.
Миллер познакомилась с Грином на вечеринке по случаю Хэллоуина в 2021 году. Сиенна вспомнила, что флирт и поцелуи начались на первой встрече, но она сразу же попробовала это прекратить. «Я подумала: «Абсурд какой-то. Это ни к чему не приведёт». И потом он очень много приложил усилий для того, чтобы уговорить меня пойти с ним выпить».
После того, как о беременности актрисы стало известно широкой общественности, информационное пространство заполнилось обсуждением «преклонного» возраста 41-летней Сиенны. «Мне кажется, людям просто удобно жить в парадигме, которая существовала многие годы. И которая по сути своей была женоненавистническая и патриархальная. И их возмущает, что я старше своего парня, и что я забеременела после 40 лет, и как это с моей стороны безответственно, ах, бедное дитя. Двойные стандарты. Но это такой абсурд. Мне просто повезло. Я не пыталась забеременеть, это произошло неожиданно и моё тело способно на это биологически. А это осуждение такое однобокое. Грустно это всё»
.
Актриса случайно раскрыла пол ребёнка, проговорившись о том, что у неё будет ещё одна дочь. Сиенна уже воспитывает 11-летнюю дочь Марлоу, которую она родила от актёра Тома Стёрриджа
. Вспоминая свою первую беременность и первый опыт материнства, актриса призналась, что к рождению ребёнка невозможно подготовиться.
«Я чувствую себя более подготовленной психологически, нежели в первый раз. Тогда реальность была шокирующей. Я забеременела в 29, родила в 30. И я как-то не особенно задумывалась о том, что меня ждёт. Хотя я думаю, что невозможно к этому подготовиться в принципе. Сейчас я представляю себе, что это будет проще, уютнее и милее, но это просто потому что я совершенно забыла, каково в реальности иметь новорождённого ребёнка»
.
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