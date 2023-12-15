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Эмма Уотсон объяснила причины 5-летнего перерыва в актёрской карьере

15 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
15 декабря 2023
Последний фильм с участием Эммы Уотсон «Маленькие женщины» вышел в 2019 году. С тех пор актриса решила немного повременить с актёрством и поменять квалификацию. Эмма попробовала себя в режиссуре, сняв рекламный ролик для парфюма Prada Paradox, и занялась освоением писательского мастерства в Оксфорде. Актриса уже написала пьесу, но пока что держит детали в секрете. В интервью британскому изданию «Vogue» Эмма призналась, что отказываться от ролей в кино ей было нелегко: «Потому что в моей профессии всё происходит очень быстро, и решение сделать паузу и заняться чем-то другим ощущается как очень серьёзный рискованный шаг. Решение снова пойти учиться и попробовать свои силы за камерой было пугающим, потому что я никогда этим не занималась. Я всегда была перед камерой, всегда была актрисой».

Эмма Уотсон объяснила причины 5-летнего перерыва в актёрской карьере

Вспоминая свои роли, актриса призналась, что порой они ощущались гораздо более реальными, чем её собственная жизнь: «Я так рада, что отошла от актёрства, потому что теперь я чувствую, что у меня есть собственный голос, собственное пространство и суверенитет в том смысле, в котором их не было раньше — больше автономности. Я так рада, что допустила некоторый беспорядок в свою жизнь и позволила себе не знать, что будет дальше».

Сейчас Эмма предпочитает вести простую жизнь, старается ежедневно вести дневник и отдавать предпочтение «поистине дурацким вещам» вроде игры в пиклбол и коллекционирования наклеек. Довольствоваться малым Эмма учится у своей собаки Софии (порода корги), которую она забрала из мексиканского приюта. «Это лучшее, что я сделала в жизни. Я всегда с осуждением относилась к людям, которые помешаны на своих питомцах, а потом стала одной из них. Ужасно стыдно.
Самое удивительное в животных — это то, как хорошо им удаётся просто быть. Еда, люди, сон — животные очень хороши в базовых радостях. Каждый раз, когда я чувствую себя перегруженной, я говорю себе: «Эмма, просто делай базовые вещи».

Эмма Уотсон объяснила причины 5-летнего перерыва в актёрской карьере

Ну и конечно, в разговорах о переоценке ценностей не обошлось без Ретроградного Меркурия, ой то есть Возвращения Сатурна. Возвращением Сатурна астрологи объясняют кризис 30-летия — возраста, в котором с людьми происходят серьёзные (и не всегда приятные) перемены. Легенда гласит, что в период от 27 до 29,5 лет Сатурн возвращается в ту же позицию, в которой он находился, когда человек был рождён. И тем самым вызывает серьёзные сдвиги в нашей жизни. Вот и Эмма считает, что во всём «виноват» Сатурн.

«Вступая в 30-летие, я в какой-то момент переживала серьёзные изменения и никак не могла понять, что со мной происходит. И кто-то сказал мне: «О, это нормально. Просто ты проходишь через Возвращение Сатурна». Я такая: «Что это и почему меня никто не предупредил?» Я поговорила со многими женщинами и большинство моих друзей сказали: «О, да, в период между 28 и 32 годами всё меняется».
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Эмма Уотсон объяснила причины 5-летнего перерыва в актёрской карьере фотографии
Эмма Уотсон объяснила причины 5-летнего перерыва в актёрской карьере фотографии
Эмма Уотсон объяснила причины 5-летнего перерыва в актёрской карьере фотографии
Эмма Уотсон объяснила причины 5-летнего перерыва в актёрской карьере фотографии
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