Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая

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Баба Яга, Змей-Горыныч и Гном-матершинник в современном мире

«Волшебный участок: Сказочные персонажи и где они обитают

Олег Меньшиков и Филипп Янковский начнут борьбу за золото и власть 18 января

«Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль

Интервью

Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком»

Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни