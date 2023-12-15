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Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая

15 декабря
2023 год

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15 декабря 2023
Ближе к Новому году плотность светских мероприятий увеличивается — и не только в Москве, которая второй год веселится как в последний раз, но и за бугром. 3 декабря на гала-концерте Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе побывали Джаред Лето, Сальма Хайек, Мерил Стрип, Натали Портман, Деми Мур и Ева Лонгория.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Натали Портман на гала-концерте Academy Museum Gala

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Деми Мур на гала-концерте Academy Museum Gala

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Сальма Хайек и Джаред Лето на гала-концерте Academy Museum Gala

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Ева Лонгория на гала-концерте Academy Museum Gala

5 декабря на первом дне рождении московского ресторана Figo побывали Катерина Шпица, Анастасия Макеева, Алика Смехова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Катерина Шпица в ресторане Figo

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Алика Смехова в ресторане Figo

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Анастасия Макеева с мужем в ресторане Figo

7 декабря на дне рождения московского клуба VARVARKA III собрались Яна Рудковская, Zivert, Игорь Миркурбанов, Елена Летучая и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Яна Рудковская в клубе VARVARKA III

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Игорь Миркурбанов и Мария Антипп в клубе VARVARKA III

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Елена Летучая в клубе VARVARKA III

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Zivert в клубе VARVARKA III

11 декабря в Вахтанговском театре состоялась церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», на которой можно было встретить Ивана Янковского, Юлию Пересильд, Диану Пожарскую, Екатерину Гусеву, Игоря Костолевского и других.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Екатерина Гусева на "Звезде Театрала"

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Диана Пожарская и Иван Янковский на "Звезде Театрала"

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Игорь Костолевский

А 13 декабря двухлетний день рождения справляла команда московского ресторана Sage, поздравить которую пришли Константин Хабенский, Агата Муцениеце и Ян Гэ.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Агата Муцениеце в ресторане Sage

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Константин Хабенский в ресторане Sage

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Ян Гэ в ресторане Sage

Этим же вечером в Buro.Beauty на презентации новогодней коллекции бельгийской интерьерной парфюмерии Baobab Collection побывали Анна Невская и Светлана Бондарчук.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Анна Невская в Buro.Beauty

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
фото: Светлана Бондарчук в Buro.Beauty
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Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая фотографии
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