Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая

Ближе к Новому году плотность светских мероприятий увеличивается — и не только в Москве, которая второй год веселится как в последний раз, но и за бугром. 3 декабря на гала-концерте Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе побывали Джаред Лето
, Сальма Хайек
, Мерил Стрип
, Натали Портман
, Деми Мур
и Ева Лонгория
.
фото: Натали Портман на гала-концерте Academy Museum Gala
фото: Деми Мур на гала-концерте Academy Museum Gala
фото: Сальма Хайек и Джаред Лето на гала-концерте Academy Museum Gala
фото: Ева Лонгория на гала-концерте Academy Museum Gala
5 декабря на первом дне рождении московского ресторана Figo побывали Катерина Шпица
, Анастасия Макеева
, Алика Смехова
и другие.
фото: Катерина Шпица в ресторане Figo
фото: Алика Смехова в ресторане Figo
фото: Анастасия Макеева с мужем в ресторане Figo
7 декабря на дне рождения московского клуба VARVARKA III собрались Яна Рудковская
, Zivert
, Игорь Миркурбанов
, Елена Летучая
и другие.
фото: Яна Рудковская в клубе VARVARKA III
фото: Игорь Миркурбанов и Мария Антипп в клубе VARVARKA III
фото: Елена Летучая в клубе VARVARKA III
фото: Zivert в клубе VARVARKA III
11 декабря в Вахтанговском театре состоялась церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», на которой можно было встретить Ивана Янковского
, Юлию Пересильд
, Диану Пожарскую
, Екатерину Гусеву
, Игоря Костолевского
и других.
фото: Екатерина Гусева на "Звезде Театрала"
фото: Диана Пожарская и Иван Янковский на "Звезде Театрала"
фото: Игорь Костолевский
А 13 декабря двухлетний день рождения справляла команда московского ресторана Sage, поздравить которую пришли Константин Хабенский
, Агата Муцениеце
и Ян Гэ
.
фото: Агата Муцениеце в ресторане Sage
фото: Константин Хабенский в ресторане Sage
фото: Ян Гэ в ресторане Sage
Этим же вечером в Buro.Beauty на презентации новогодней коллекции бельгийской интерьерной парфюмерии Baobab Collection побывали Анна Невская
и Светлана Бондарчук
.
фото: Анна Невская в Buro.Beauty фото: Светлана Бондарчук в Buro.Beauty
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