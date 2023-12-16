Анатолия Белого признали иноагентом

Для тех, кто с нетерпением ждал обновленного реестра иноагентов, предсказуемая новость — ряды агентов иностранного влияния пополнил актёр Анатолий Белый. Поводом к причислению Анатолия к лику иноагентов стали его многочисленные высказывания против спецоперации, «распространение недостоверной информации о решениях российских властей и проводимой ими политике» и участие в мероприятиях по сбору денег для ВСУ.
фото: Анатолий Белый в спектакле театре "Гешер"
В июле 2022 года стало известно, что Белый уволился из МХТ им. Чехова и переехал с семьёй в Израиль, где уже более 20 лет проживают его близкие родственники. В Израиле актёр устроился в театр «Гешер», где уже выпустил несколько спектаклей.
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