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Анатолия Белого признали иноагентом

16 декабря
2023 год

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16 декабря 2023
Для тех, кто с нетерпением ждал обновленного реестра иноагентов, предсказуемая новость — ряды агентов иностранного влияния пополнил актёр Анатолий Белый. Поводом к причислению Анатолия к лику иноагентов стали его многочисленные высказывания против спецоперации, «распространение недостоверной информации о решениях российских властей и проводимой ими политике» и участие в мероприятиях по сбору денег для ВСУ.

Анатолия Белого признали иноагентом
фото: Анатолий Белый в спектакле театре "Гешер"

В июле 2022 года стало известно, что Белый уволился из МХТ им. Чехова и переехал с семьёй в Израиль, где уже более 20 лет проживают его близкие родственники. В Израиле актёр устроился в театр «Гешер», где уже выпустил несколько спектаклей.
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Анатолия Белого признали иноагентом фотографии
Анатолия Белого признали иноагентом фотографии
Анатолия Белого признали иноагентом фотографии
Анатолия Белого признали иноагентом фотографии
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