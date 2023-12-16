Стала известна причина смерти Мэттью Перри

Мэттью Перри
скончался 28 октября в своём доме на 55-м году жизни — тело актёра обнаружил в джакузи его ассистент. Перри много лет боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, однако на месте происшествия не было ни наркотиков, ни алкоголя.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, опубликованным таблоидом «TMZ»
, Перри умер от острого воздействия кетамина. В отчете отмечено, что Перри проходил инфузионную терапию (проще говоря, ему ставили капельницу с кетамином) от депрессии и тревожности. Однако последний приём препарата в рамках терапии был за полторы недели до смерти актёра. В то время как период полураспада вещества не превышает 3-4 часов.
Также токсикологи определили сопутствующие причины смерти: ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина, который используется для замещения при опиоидной зависимости. Согласно заключению судмедэкспертов, «при высоком уровне кетамина, обнаруженном в его посмертных образцах крови, основными причинами смерти могли быть как перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания». Никаких следов других веществ в организме актёра обнаружено не было — Перри был чист и трезв 19 месяцев. Смерть актёра официально признана несчастным случаем.
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