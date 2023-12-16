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«Мы хотим купить ваше тело»: Саша Бортич пожаловалась на непристойное предложение

16 декабря
2023 год

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16 декабря 2023
Саша Бортич, которую даже под дулом пистолета сложно назвать начинающей актрисой, получила странное предложение от кастинг-продюсера сериала «Евгенич»: стать дублёршой по телу. «Нам нужно только ваше тело, без лица. Лицо будет популярной мировой звезды — Марго Робби. Это будет сделано с помощью нейросетей».

«Мы хотим купить ваше тело»: Саша Бортич пожаловалась на непристойное предложение

Возмущённая актриса опубликовала скриншот сообщения в запретграме и обратилась к продюсерам сериала: «Зацените, что мне сегодня прилетело в директ. Ребят, ну, это вау. Продюсеры сериала «Евгенич», как дела вообще у вас? Дублёр по мозгам никому не нужен? Просто браво».

«Мы хотим купить ваше тело»: Саша Бортич пожаловалась на непристойное предложение
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«Мы хотим купить ваше тело»: Саша Бортич пожаловалась на непристойное предложение фотографии
«Мы хотим купить ваше тело»: Саша Бортич пожаловалась на непристойное предложение фотографии
«Мы хотим купить ваше тело»: Саша Бортич пожаловалась на непристойное предложение фотографии
«Мы хотим купить ваше тело»: Саша Бортич пожаловалась на непристойное предложение фотографии
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