«Мы хотим купить ваше тело»: Саша Бортич пожаловалась на непристойное предложение

Саша Бортич
, которую даже под дулом пистолета сложно назвать начинающей актрисой, получила странное предложение от кастинг-продюсера сериала «Евгенич»
: стать дублёршой по телу. «Нам нужно только ваше тело, без лица. Лицо будет популярной мировой звезды — Марго Робби. Это будет сделано с помощью нейросетей»
.
Возмущённая актриса опубликовала скриншот сообщения в запретграме и обратилась к продюсерам сериала: «Зацените, что мне сегодня прилетело в директ. Ребят, ну, это вау. Продюсеры сериала «Евгенич», как дела вообще у вас? Дублёр по мозгам никому не нужен? Просто браво».
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