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Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин

16 декабря
2023 год

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16 декабря 2023
Благотворительный фонд Евгения Миронова «Артист», поддерживающий пожилых деятелей искусства, отметил 15-летний юбилей вручением премии «Признание». Церемония прошла в стенах Российского академического молодежного театра, а участниками и гостями мероприятия стали Станислав Любшин, Мария Миронова, Ирина Апексимова, Леонид Ярмольник, Марина Александрова, Геннадий Хазанов и другие.

Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин
фото: Мария Миронова и Ольга Остроумова

Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин
фото: Ирина Апексимова

Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин
фото: Евгений Миронов, Марна Александрова и Андрей Боленко

Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин
фото: Геннадий Хазанов

Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин
фото: Леонид Ярмольник
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Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин фотографии
Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин фотографии
Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин фотографии
Старшее поколение: Мария Миронова, Ольга Остроумова и Станислав Любшин фотографии
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