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Список лучших: Анна Котова, Илья Глинников и Илья Бачурин

17 декабря
2023 год

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17 декабря 2023
В рамках церемонии открытия Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» состоялось награждение победителей питчинга Лаборатории кино и сериалов «Формула пути». Авторы фильмов-победителей получили на свои проекты по одному миллиону рублей. Гостями вечера стали Илья Бачурин, Анна Котова, Илья Глинников, Амбарцум Кабанян и другие.

Список лучших: Анна Котова, Илья Глинников и Илья Бачурин
фото: Анна Котова

Список лучших: Анна Котова, Илья Глинников и Илья Бачурин
фото: Илья Бачурин

Список лучших: Анна Котова, Илья Глинников и Илья Бачурин
фото: Амбарцум Кабанян (справа)

Список лучших: Анна Котова, Илья Глинников и Илья Бачурин
фото: Илья Глинников (слева)

В номинации «Лучший игровой фильмы» победителями стали проекты «ИНИй* (Институт Новогоднего Искусства)» сценариста Евгения Личного и «Золотые горы» сценариста Бориса Бицоти. Приз в категории «Лучший документальный фильм» достался проекту «Тюмень – Северный край», а лучшим сериалом стал «Параллельные» Елены Джейхан.
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