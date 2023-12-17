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Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

17 декабря
2023 год

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17 декабря 2023
Басманный суд Москвы заочно назначил режиссёру Ивану Вырыпаеву восемь лет колонии общего режима по статье о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

В марте прошлого года режиссёр заявил, что будет перечислять полученные проценты от продажи билетов с показов своих пьес в российских государственных театрах в фонды помощи пострадавшим от боевых действий. Он подчеркнул, что деньги пойдут только на мирные цели. После этого в России начали отменять спектакли по пьесам Вырыпаева.

Как отмечают в пресс-службе, срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции. С 2014 года создатель фильмов «Эйфория» и «Кислород» живет в Польше. В 2022 году он получил её гражданство и отказался от российского. Весной этого года Вырыпаева объявили в розыск.
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Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы фотографии
Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы фотографии
Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы фотографии
Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы фотографии
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