«Меня никогда так не поздравляли»: Кирилл Серебренников рассказал о визите канцлера Германии

Кирилл Серебренников в своём Телеграм-канале рассказал о том, как канцлер Германии Олаф Шольц посетил его спектакль «Барокко» в Гамбурге. Для режиссёра это стало неожиданностью.
«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль «Барокко» в театре «Талия» (Гамбург). Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашёл за кулисы и выразил артистам свои восторги», – написал Серебренников.
фото: Олаф Шольц и актёры спектакля
В своих соцсетях Кирилл отметил, как его поразило то, что посещение Шольцем его спектакля получило такое освещение в российской прессе: «Люди начали меня поздравлять. Меня никогда столько не поздравляли, ни на днях рождения, ни на церемониях награждения, ни на премьерах в Театре оперы», — признался режиссёр, отметив, что в Германии посещение канцлером театра не так уж и много значит и не «приносит изменений в чью-либо жизнь»: «Это просто ещё один зритель, пусть важный и знаменитый. Я счастлив, что канцлер оценил «Барокко», но гораздо важнее было то, что артистам долго стоя аплодировали, и что у нас уже три солд-аута».
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