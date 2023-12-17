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Сидни Суини укусил ядовитый паук в Австралии

17 декабря
2023 год

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17 декабря 2023
Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», рассказала, как её на съёмках в Австралии укусил ядовитый паук. Своей историей она поделилась на шоу Джимми Фэллона.

Сидни Суини укусил ядовитый паук в Австралии

Инцидент произошёл во время работы над романтической комедией «Только не ты», которая выйдет на экраны 22 декабря. В одной из сцен Суини должна была держать большого паука: «Они сказали мне, что он тренированный. Я не знаю, как можно тренировать чёртова паука. Мы снимали, и он вдруг начал кусать меня», – сказала Сидни.

Она отметила, что закричала от ужаса, но никто из команды не отреагировал, приняв её крики за актёрскую игру: «Никто не прекратил съёмку! Так что я стою с пауком на моей руке, он кусает меня, а все вокруг просто смотрят», — вспомнила она. Актрисе понадобилась медицинская помощь, но укус оказался не опасным для жизни и здоровья актрисы. Сидни призналась, что очень испугалась и даже думала, что умрёт после укуса.

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Сидни Суини укусил ядовитый паук в Австралии фотографии
Сидни Суини укусил ядовитый паук в Австралии фотографии
Сидни Суини укусил ядовитый паук в Австралии фотографии
Сидни Суини укусил ядовитый паук в Австралии фотографии
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