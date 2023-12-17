Сидни Суини укусил ядовитый паук в Австралии

Сидни Суини
, известная по сериалу «Эйфория»
, рассказала, как её на съёмках в Австралии укусил ядовитый паук. Своей историей она поделилась
на шоу Джимми Фэллона
.
Инцидент произошёл во время работы над романтической комедией «Только не ты»
, которая выйдет на экраны 22 декабря. В одной из сцен Суини должна была держать большого паука: «Они сказали мне, что он тренированный. Я не знаю, как можно тренировать чёртова паука. Мы снимали, и он вдруг начал кусать меня»
, – сказала Сидни.
Она отметила, что закричала от ужаса, но никто из команды не отреагировал, приняв её крики за актёрскую игру: «Никто не прекратил съёмку! Так что я стою с пауком на моей руке, он кусает меня, а все вокруг просто смотрят»
, — вспомнила она. Актрисе понадобилась медицинская помощь, но укус оказался не опасным для жизни и здоровья актрисы. Сидни призналась, что очень испугалась и даже думала, что умрёт после укуса.
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