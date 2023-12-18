Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пятёрочка
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва

18 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
18 декабря 2023

17 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Олега Асадулина «Новогодний ол инклюзив». По сюжету фильма две совершенно разные семьи торопятся накрывать праздничный стол, открывать игристое и наконец-то отведать оливье. Вдруг выясняется, что у них арендован один и тот же роскошный коттедж по системе «всё включено». Отцы семей давно знакомы и не ладят. Им нужно решить, кто же останется в доме. Первыми фильм посмотрели актёры картины Олеся Судзиловская, Сергей Селин, Екатерина Соломатина, Роман Попов, Елена Борщёва и Юлия Александрова, а также Дмитрий Красилов и многие другие.

Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва
фото: Олеся Судзиловская

Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва
фото: Сергей Селин

Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва
фото: Екатерина Соломатина с мужем

Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва
фото: Роман Попов со спутницей

Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва
фото: Елена Борщёва с семьёй

Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва
фото: Александр Златопольский, Алеся Пантелеева и Юлия Александрова

Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва
фото: Дмитрий Красилов

Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва
фото: Таша Белая

В широкий прокат фильм «Новогодний ол инклюзив» выйдет 21 декабря.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Юля АлександроваОлег АсадулинЕлена БорщёваАлександр ЗлатопольскийДмитрий КрасиловАлеся ПантелееваРоман ПоповСергей СелинЕкатерина СоломатинаОлеся Судзиловская
фильмы
Новогодний ол инклюзив

анонс

Пятёрочка

Скорбим

Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.
Александра Жигалова
18 декабря ушла из жизни актриса Александра Жигалова.
Отар Иоселиани
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Отар Иоселиани.
Валерий Елисеев
15 декабря ушёл из жизни актёр Валерий Елисеев.
Ги Маршан
15 декабря ушёл из жизни актёр, композитор Ги Маршан.

День рождения >>

Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Илья Соболев
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Линн Бари
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дин
Ханна Дуновская
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?