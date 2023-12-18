Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Янковский, Анастасия Макеева и Елена Летучая
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17 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Олега Асадулина «Новогодний ол инклюзив». По сюжету фильма две совершенно разные семьи торопятся накрывать праздничный стол, открывать игристое и наконец-то отведать оливье. Вдруг выясняется, что у них арендован один и тот же роскошный коттедж по системе «всё включено». Отцы семей давно знакомы и не ладят. Им нужно решить, кто же останется в доме. Первыми фильм посмотрели актёры картины Олеся Судзиловская, Сергей Селин, Екатерина Соломатина, Роман Попов, Елена Борщёва и Юлия Александрова, а также Дмитрий Красилов и многие другие.
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