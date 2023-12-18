Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga

Филипп Киркоров
попал в чёрный список модного дома Balenciaga и теперь не может приобретать вещи бренда. Об этом он рассказал в интервью
адвокату Александру Добровинскому
.
По словам Киркорова, его стилисту позвонили представители бренда из бутика в Монако и сообщили, что больше не смогут обслуживать маэстро, потому что он остался в России, поддерживая нынешнюю власть: «Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся»
, – прокомментировал ситуацию Филипп.
После звонка он решил проверить, действительно ли ему отказано в продаже, и попытался купить сумку в магазине бренда в Дубае, однако касса выдала запрет: «Ещё я позвонил своему другу в США, попросил попробовать купить одежду в Balenciaga на моё имя, и там ему отказали. Из французского офиса пришло письмо с моей фамилией, в котором запретили продавать мне вещи. Вот это позиция Демны (Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga. — Прим. ред.)»
, — отметил Киркоров.
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