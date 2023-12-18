Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пятёрочка
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga

18 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
18 декабря 2023

Филипп Киркоров попал в чёрный список модного дома Balenciaga и теперь не может приобретать вещи бренда. Об этом он рассказал в интервью адвокату Александру Добровинскому.

Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga

По словам Киркорова, его стилисту позвонили представители бренда из бутика в Монако и сообщили, что больше не смогут обслуживать маэстро, потому что он остался в России, поддерживая нынешнюю власть: «Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся», – прокомментировал ситуацию Филипп.

После звонка он решил проверить, действительно ли ему отказано в продаже, и попытался купить сумку в магазине бренда в Дубае, однако касса выдала запрет: «Ещё я позвонил своему другу в США, попросил попробовать купить одежду в Balenciaga на моё имя, и там ему отказали. Из французского офиса пришло письмо с моей фамилией, в котором запретили продавать мне вещи. Вот это позиция Демны (Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga. — Прим. ред.)», — отметил Киркоров.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
стиль
персоны
Филипп Киркоров

фотографии >>
Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga фотографии
Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga фотографии
Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga фотографии
Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Пятёрочка

Скорбим

Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.
Александра Жигалова
18 декабря ушла из жизни актриса Александра Жигалова.
Отар Иоселиани
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Отар Иоселиани.
Валерий Елисеев
15 декабря ушёл из жизни актёр Валерий Елисеев.
Ги Маршан
15 декабря ушёл из жизни актёр, композитор Ги Маршан.

День рождения >>

Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Илья Соболев
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Линн Бари
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дин
Ханна Дуновская
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?