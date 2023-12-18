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«Спасибо Богу за «Гарри Поттера»: Гэри Олдман признался, что франшиза спасла его карьеру и жизнь

18 декабря
2023 год

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18 декабря 2023
Гэри Олдман в эфире шоу Дрю Бэрримор признался, что фильмы о Гарри Поттере и Бэтмене спасли его карьеру и личную жизнь. После развода со своей третьей женой актёр стал отцом-одиночкой и не мог принять предложения о съёмках, проходивших длительное время в других странах.

«Спасибо Богу за «Гарри Поттера»: Гэри Олдман признался, что франшиза спасла его карьеру и жизнь
фото: Гари Олдман в «Гарри Поттере»

По словам актёра, в 2001 году многие съёмки проходили в Венгрии, Будапеште, Праге и Австралии «по налоговым причинам»: «Спасибо Богу за «Гарри Поттера». Говорю вам, эти два фильма — «Бэтмен» и «Гарри Поттер» — действительно спасли меня, потому что это означало, что я могу делать минимум работы за максимум денег и быть дома с детьми», — рассказал Олдман.

«Спасибо Богу за «Гарри Поттера»: Гэри Олдман признался, что франшиза спасла его карьеру и жизнь
фото: Гари Олдман в «Бэтмене»

Во время съёмок первого фильма о Бэтмене актёр неоднократно летал из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы продолжать воспитывать детей: «Я совершил 27 полетов туда и обратно. Я летал на день. К счастью, Нолан придерживался графика. Я уезжал домой на три дня. Возвращался на два. Возвращался домой на выходные. Возвращался на день… иначе мне казалось, что моих детей воспитывает няня», — сказал Гэри.
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Бэтмен: НачалоГарри Поттер и философский камень

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«Спасибо Богу за «Гарри Поттера»: Гэри Олдман признался, что франшиза спасла его карьеру и жизнь фотографии
«Спасибо Богу за «Гарри Поттера»: Гэри Олдман признался, что франшиза спасла его карьеру и жизнь фотографии
«Спасибо Богу за «Гарри Поттера»: Гэри Олдман признался, что франшиза спасла его карьеру и жизнь фотографии
«Спасибо Богу за «Гарри Поттера»: Гэри Олдман признался, что франшиза спасла его карьеру и жизнь фотографии
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