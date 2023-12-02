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Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп

2 декабря
2023 год

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2 декабря 2023
30 ноября в Саудовской Аравии открылся фестиваль Red Sea International Film Festival 2023, гостями которого стали Шэрон Стоун, Джонни Депп, Фрида Пинто, Уилл Смит, Диана Крюгер, Мерьем Узерли и другие.

Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп
фото: Шэрон Стоун

Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп
фото: Фрида Пинто

Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп
фото: Мерьем Узерли

Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп
фото: Диана Крюгер

Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп
фото: Джонни Депп

Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп
фото: Мишель Уильямс
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Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп фотографии
Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп фотографии
Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп фотографии
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