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«Это не кино:» Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова

20 декабря
2023 год

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20 декабря 2023

Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец раздал всём сёстрам по серьгам, дал оценку заслуженным и современным режиссёрам, попутно определяя, кто снимает «кино», а кто «не кино».

Досталось, например, покойному Эльдару Рязанову, у которого Михалков снимался дважды. Не отрицая всех заслуг и талантов режиссёра, Никита Сергеевич всё-таки никак не может забыть реакцию Рязанова на его попытку сохранить пост главы Союза Кинематографистов в 2009 году. Тогда Рязанов недоумевал, зачем Михалков «так яростно хочет сохранить власть», ведь у него её «и так много». Вот, видимо, тогда-то Михалков и обнаружил, что кинематограф Рязанова — это не кино.

«Это не кино:» Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова
фото: Эльдар Рязанов, Никита Михалков и Лариса Гурченко на съёмках фильма "Вокзал для двоих"

«Он был умный режиссёр, он брал очень хороших артистов и давал им свободу. Я не могу назвать кинематограф Рязанова — кино. Это для меня не кино. Кино — это пластика. Не драматургия, диалоги. Кино — это другое, это дыхание, это музыка. Это живая вещь. В «Вокзале для двоих» этого нет. Я бы отдал предпочтению слову “фильм”, а не “кино”».

Среди современных режиссёров Михалков считает очень талантливым и профессиональным Жору Крыжовникова, а его сериал «Слово пацана» — «жёсткой правильной картиной про время».
«Новая картина Ани Меликян, мне кажется, такой маленький шедевр. Там кстати очень хорошо, замечательно играет моя Анна. Безукоризненно, невероятно. Я всегда с пристрастием смотрю — ни одной дырочки, ни одной щели нет, всё так тонко.
Мне понравилась картина «1993» Велединского. Шипенко я очень люблю, мне кажется, он перебирает в количестве, это может и неплохо, но.… Он очень хороший режиссёр. И огромный успех «Холопа» понятен. Это совершенно замечательно рассчитанная картина о настроении народа, который терпеть не может мажоров и ненавидит олигархов. И с огромным наслаждением смотрит, как порют наглого засранца. Это народная мечта, которая сбылась в кино».

«Это не кино:» Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова

Михалков также ответил на вопрос об отношении к Резо Гигинеишвили, с которым несколько лет состояла в браке его дочь Надежда. Режиссёр сказал, что никогда не транслировал своё мнение о романтическом выборе своих детей, позволяя им самостоятельно прийти к такому же выводу. «Я никогда не вмешивался, потому что понимал, что будет только хуже. Но их выбор жестоко их наказывал», — резюмировал Михалков, подтвердив, что имеет в виду свою дочь Надежду.

«Я просто понимал, что декоративное обаяние грузина всё равно перешибёт все мои слова. Но когда настал момент, я ей сказал: «Всё. Терпеть. Ты будешь терпеть. Ты должна довести это сама до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то «как не стыдно». Ты должна это всё сама пройти, это твой путь, ты выйдешь из этого другим человеком».
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1993Вокзал для двоихСлово пацана. Кровь на асфальтеХолопЧувства Анны

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«Это не кино:» Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова фотографии
«Это не кино:» Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова фотографии
«Это не кино:» Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова фотографии
«Это не кино:» Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова фотографии
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